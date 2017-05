Cinthia Fernández a la Bomba Tucumana: "¿Es necesario que siga lastimando gente?"

Gladys "La Bomba" Tucumana sigue disparando frases polémicas en un regreso furioso a los medios. La cantante tropical, después de hablar de Gilda y declarar que hace cuatro meses que no tenía sexo, ahora comentó que le gustaría que vuelva el servicio militar obligatorio.

"Me parece que estaría bueno que vuelva el servicio militar obligatorio. Sacaría a los chicos de la calle, de la droga, de las cosas que pasan hoy al día lamentablemente", afirmó Gladys en declaraciones radiales.

Luego, detalló un caso cercano con el que intentó justificar sus palabras acerca de este tema."Mi hermano hizo el servicio militar. Era un malcriado de mi mamá y después aprendió a levantarse a las cinco de la mañana. Si tenía que limpiar un piso, lo hacía. Lo mejoró, lo cambió", completó.

Lo cierto es que tras leer estas declaraciones, Cinthia Fernández criticó con dureza a la Bomba Tucumana: "Me parece una persona desubicada, primero por lo que dijo de Gilda, una persona que no está y que no puede defenderse... Y ahora con esto del servicio militar obligatorio cuando hay mucha gente que perdió familiares por eso", señaló la modelo desde Ecuador en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y agregó: "Si hace dos semanas ya logró firmar para poder estar en el Bailando con lo de Gilda, ¿es necesario seguir lastimando gente con esto?".

Además, en Twitter, la mujer de Matías Defederico la había tratado de "muerta de hambre": "Lo que hace parece que lo hace para conseguir laburo, pero a costa del dolor de otros. No la conozco, pero de todas maneras me molestó lo que dijo".

Embed @primiciasyacom Q le psa a esta mina posta? Si ya firmo p el bailando tAn muerta de hambre está ? Ya está con declaraciones q hieren a otros me parece — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 2 de mayo de 2017