"Cinco años de la misma pelea, da que pensar si no es Maradona el que está enamorado de mí y no Rocío"

Policía Nacional de España y efectivos sanitarios del Summa fueron hasta el hotel Eurostars Mirasierra Suite, en Madrid, después de recibir un aviso de una "fuerte discusión" entre Diego Armando Maradona y su pareja LaPolicía Nacional de España y efectivos sanitarios del Summa fueron hasta el hotel Eurostars Mirasierra Suite, en Madrid, después de recibir un aviso de una "fuerte discusión" entre Diego Armando Maradona y su pareja Rocío Oliva



Las fuentes han indicado que los efectivos de la Policía tuvieron que desplazarse hasta el hotel madrileño a las 8.30 horas de este miércoles alertados sobre la discusión.

Al llegar al lugar, los médicos comprobaron que ni Maradona ni su pareja sufrían lesiones, de modo que se retiraron, mientras que la Policía, al comprobar que ninguno de los dos quería presentar denuncia, lo hizo poco después.

Este medio pudo tener acceso a lo que sería la pelea en gritos de los novios. El problema habría nacido principalmente por un tema de celos y por un posible consumo de alcohol, aunque el abogado de Maradona aclaró que no había bebidas en la habitación.

diego maradona rocio oliva 2.jpg



"Maradona le vuelve a recriminar que tuvo algo con Omar Suárez (dueño de Cocodrilo y ex amigo de Diego)", le contó una importante fuente a este portal. le contó una importante fuente a este portal.

"Te lo cogist... decí la verdad", habría gritado Maradona en la pelea con su pareja Rocío Oliva. En tanto, Oliva no se habría callado: "¡Vos qué hablás si te comiste a la gorda! (término despectivo a Verónica Ojeda). ¡¡A vos te come la cabeza la gorda!!". habría gritado Maradona en la pelea con su pareja Rocío Oliva. En tanto, Oliva no se habría callado:

(Ver nota) Recordemos que Maradona se acercó a su ex, Ojeda, por la visita que tuvo con su hijo menor, Diego Fernando.





En tanto, ante esta versión que lanzó en exclusiva este medio, Primiciasya.com se contactó con Omar Suárez quien dijo al respecto: "Ya aburren Maradona y Oliva con la misma historia. A esta altura ya no me causa enojo, lo tomo con gracia. Cinco años de la misma pelea, da que pensar si no es Maradona el que está enamorado de mí y no Rocío".







"Por otra parte repudio totalmente el tema de la violencia, es algo que algún día vamos a lamentar. Ojalá Diego pueda encontrar la paz y dejarse de joder. Si realmente le molesta saber si tuve algo con Oliva que venga a ver la obra de Cocodrilo y ahí se va enterar. Aburrió Maradona".