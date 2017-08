Chris Brown contó detalles de cuando golpeó a Rihanna

Chris Brown contó por primera vez detalles de cuando en 2009 tuvo un violento episodio con Rihanna o de Rihanna, quien por ese entonces era su novia.





A ocho años de eso, el rapero se animó a dar detalles de lo que hizo en su documental, llamado "Chris Brown: bienvenido a mi vida".





"Le conté que le fui infiel. Ella me odiaba después de eso, lo intenté todo, no le importaba, simplemente no confiaba en mí después de eso. De ahí, simplemente fue cuesta abajo la relación porque había peleas, peleas verbales y peleas físicas", comentó el cantante.





Y contó cómo fue el momento donde le pegó: "Recuerdo que ella trató de patearme y entonces yo realmente la golpeé con un puño cerrado y le rompí el labio. Cuando la vi estaba en estado de shock, yo me quedé preguntándome ¿por qué la golpeé así?".





"Después comenzó a escupirme sangre en la cara. Fue una verdadera pelea", reveló.