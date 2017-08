Chiara Mea, la ex bailarina del Polaco: "No se comportó bien jamás, estoy sin trabajo y muy triste"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





El Polaco habló ayer en "Este es el show" sobre la salida de habló ayer en "Este es el show" sobre la salida de Chiara Mea como compañera de baile en el " Bailando ".





El cantante contó que le pidió a la producción que "no la dejen sin trabajo".





Embed



Lo cierto es que a raíz de las declaraciones del cantante tropical, Chiara dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y aclaró su actual situación.



"Yo estoy sin trabajo, a mí no me pusieron ningún bailarín ni tampoco tengo noticias de que eso pueda pasar. Ayer salió el programa y no se dijo absolutamente nada tampoco".





"Pide que le cambien la bailarina y se la cambian, pero piden que me pongan a alguien y no lo hacen. No le creo, no se comportó bien jamás, ¿por qué haría eso?", añadió.





"No es así como él dice y es lamentable, estoy realmente muy triste", cerró la bailarina.