Chiara Mea, la bailarina del Polaco: "Es verdad que pidió que me saquen"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





El Polaco pidió que saquen a su bailarina Chiara Mea del certamen. La información que corrió en las últimas horas hablaba de quepidió que saquen a su bailarinadel certamen.





Esto fue por que Chiara contó en público que el cantante tropical había faltado a una serie de ensayos.





"No es que me molesta pero sí está bueno tener más ensayo porque para todos es nuevo", expresó la bailarina sobre la pista la semana pasada.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Chiara para chequear la información y ante el llamado de este medio confirmó la versión que está dando vueltas.





"Es verdad. Ahora estoy trabajando, no puedo hablar mucho. No tengo ni idea si voy a seguir o no", le confió la bailarina a este medio.