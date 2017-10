Chechu Bonelli, sobre Mica Viciconte: "Estaría bueno que no vaya a pelear, sino a demostrar su talento"

Mica Viciconte está lista para debutar en la pista del Bailando como participante oficial, en reemplazo de Nai Awada, quien se bajó por cuestiones de salud. Lo notable es que no tardó en ganarse una nueva rival. "Chechu Bonelli dijo que le gustaba que entre gente con el talento, no con el pico nomás", reveló en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad. está lista para debutar en la pista delcomo participante oficial, en reemplazo dequien se bajó por cuestiones de salud. Lo notable es que no tardó en ganarse una nueva rival.reveló en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





"Me tiraron un poco de bronca muchos participantes. A Chechu Bonelli no la conozco, de hecho me cae bien, pero sé que dijo que no le gustaba que entre yo, que le gustaba que la gente entre con talento y no con el pico", reveló.







Darío Cvitanich, que habló sobre el tema: "Si ves la nota, se escucha claro. Dije que ella demostró tener talento en el baile con Naiara Awada". Este medio fue a buscar el descargo de la novia de, que habló sobre el tema:





Amplió: "Por eso dije que estaría bueno que no vaya solo a pelear sino a demostrar el talento que tiene, porque dejó en claro que sabe bailar muy bien. ¿Se entiende?".





¿Chechu y Mica se conocen? "La vi una sola vez que me la crucé en un ensayo", confesó Bonelli.