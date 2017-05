Chechu Bonelli: "Me veo flaquita, lo asumo"

Chechu Bonelli habló en revista Gente de su delgadez, tema que generó debate en las redes sociales hace unos meses.





La modelo aclaró cómo lleva adelante su plan alimenticio: "Me tengo que alimentar bien para no bajar de peso. En mi casa me tienen sonando. Y mis representantes también (...) Como porque lo necesito para vivir, nada más".





Y añadió: "Y poquito, porque mi organismo es así. Tengo que saber qué comer para no bajar de peso. Pero lo importante es que nunca estuve al límite de la enfermedad".





Además, reconoció que se ve flaca: "Me veo flaquita, lo asumo. Y me hago chequeos. Me gustaría estar más pulposa, ¡para que mi marido tenga de dónde agarrarse! Arranqué el embarazo de Carmela (su segunda hija, de 16 meses) con 49 kilos".