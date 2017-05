Charlotte Caniggia: "¿Quién la conoce a Marian Farjat?"

Charlotte Caniggia está de regreso. Luego de disfrutar de algunas semanas de descanso en Marbella al término de la temporada en Carlos Paz, esta semana volvió a Buenos Aires para instalarse definitivamente y hasta se la pudo ver de paseo en el Teatro Colón, donde dialogó con Intrusos. Y en un breve mano a mano, habló de sus proyectos, de la ruptura con Loan y sorprendió al responder sobre el presunto romance entre su ex y Marian Farjat, la ex Gran Hermano. "No sé quién es", admitió, entre risas.

"No quiero hablar del tema, pero ya estoy sola. Es un capítulo cerrado en mi vida y ya está", señaló Charlotte sobre el rumor que sostiene que retornó a la Argentina para intentar reconquistar al cantante.

Ante esta respuesta, el reportero Javier Beccaria le preguntó a la hija de Mariana Nannis si estaba al tanto del supuesto vínculo amoroso de su ex con Marian Farjat. Y, entre risas, la rubia se despachó con una desopilante respuesta.

"No ni idea, no lo vi. ¿Si la conozco? No, no sé quién es. ¿Pero quién es? ¿Quién la conoce?", respondió, al tiempo que admitió haber sido "un poquito" celosa durante la fugaz relación con Loan.

