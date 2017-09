Chano busca a una tal "Clara" para que sea su novia

"Quiero aprovechar para convocar a Clara. Te estoy buscando", dijo el cantante, quien además se abrió una cuenta en la red social " dijo el cantante, quien además se abrió una cuenta en la red social " Tinder " para dar con el paradero de la muchacha.





"Es una señorita que no me ha querido, pero me dejó una gran canción", explicó el ex líder de Tan Biónica.





Por otra parte, el músico también hizo referencia a su etapa como solista: "Me siento muy cómodo. No es algo que yo quería. Me costó separarme de mi entorno, mis amigos y de lo que hacía los fines de semana. Me costó bastante estar en foco devuelta, pero acá estoy".





Mirá!

