Centurión contraataca y ahora piensa denunciar a su ex pareja

Luego de que en las últimas horas se supiera que la defensa de Melisa Tozzi, la ex de Ricardo Centurión, solicitará su detención tras acusarlo de violencia de género, desde la defensa del futbolista decidieron contraatacar y anunciaron que presentarán una denuncia contra la joven.

"Estamos en eso, pero lamentablemente, hasta que esté presentada, no me parece correcto que trascienda públicamente sin que primero intervenga el juez", señaló Mariano Cúneo Libarona, abogado de Centurión, en Pamela a la tarde, luego de que la periodista Candelaria de la Sota le preguntara si era cierto que estaban analizando querellar a Tozzi.

En tanto, Cúneo Libarona no quiso revelar cuál sería el cargo que le imputarían a la joven, aunque deslizó que podría tratarse de "extorsión".

"No te puedo decir nada. Te estoy pasando un título tremendo, pero no te puedo informar demasiado. Lo que pasa es que escucho lo que dicen los medios, cómo lo están juzgando al pobre chico frente a una denuncia que considero endeble e injusta. Entonces trato de defenderlo de la manera más honorable posible", agregó.

Por otro lado, consultado sobre uno de los dichos de Melisa, que aseguró que Centurión es alcohólico, el abogado expresó: "Yo no salgo con él. Lo he visto tres o cuatro veces en mi vida. Lo que tengo claro es que la otra vez le adjudicaron que manejaba alcoholizado y el peritaje médico arrojó que no lo estaba. Vos me decís si el hombre toma alcohol y yo no se lo pregunto".

