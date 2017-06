"Bailando 2017" se llevó a cabo un romántico momento al aire donde Chiara, la bailarina y compañera del Polaco, reveló que está en pareja con "alguien de producción". El jueves por la noche en" se llevó a cabo un romántico momento al aire donde Chiara, la bailarina y compañera del, reveló que está en pareja con "





Marcelo Polino, miembro del jurado, y luego Marcelo Tinelli empezó a indagar sobre el tema hasta que se enteró que Chiara está de novia con Celeste Roth, productora de "Showmatch". Todo surgió por una chicana demiembro del jurado, y luegoempezó a indagar sobre el tema hasta que se enteró queestá de novia conproductora de "Showmatch".

Embed PrimiciasYa se comunicó con Celeste para realizarle una entrevista sobre el tema y sobre cómo vivió tanta exposición, ya que se la notó avergonzada de salir en cámara. se comunicó con Celeste para realizarle una entrevista sobre el tema y sobre cómo vivió tanta exposición, ya que se la notó avergonzada de salir en cámara.





"Hace 12 años estoy con Marcelo, amo lo que hago. No quería hablar de más, me comió un poco el aire, me sentí un poco mal de no hablarle a Marcelo. Traté de darle su lugar a Chiara, no quería quedar como figuretti, quería respetar los lugares y respetarme a mí", comenzó al principio.





Y reveló: "Me dio vergüenza, obviamente, por lo que dice la gente de nuestra relación. Es la primera vez que blanqueo, el Chato me decía 'blanqueaste!'. No quería hablar de más".

"Yo venía de una relación difícil con una chica. A Chiara la conozco de la temporada en Villa Carlos Paz, donde contraté a más de 15 bailarinas. Nunca quise seducirla ni nada, ella me contaba sus penas y yo las mías. Convivimos un mes y medio".





Roth manifestó: "No paran de pasarnos cosas positivas y sanas. No sabía cómo lo iba a tomar la gente, mi familia y la de ella nos apoyan. Me da pudor, me daba miedo el jurado. Soy perfil bajo, me muero de vergüenza".

Para cerrar, Celeste adelantó cómo ve a la pareja de su novia y el Polaco en el certamen: "Es una pareja que va a dar un montón en la pista, él está en un momento muy bueno de su vida. En el show, da todo, es buena onda, es dedicado. La protegen y la ayudan a Chiara. Ella tiene un montón para dar y para aprender. Ezequiel traspasa la pantalla".