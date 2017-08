Celeste Roth reconciliada con Chiara Mea: "Si vuelve al Bailando, me comprometo en la pista"

Celeste Roth es una histórica productora de Ideas del Sur que estaba en pareja con Polaco hasta hace unas semanas. es una histórica productora deque estaba en pareja con Chiara Mea , bailarina delhasta hace unas semanas.





Pero en estos días pasaron muchas cosas: Chiara dejó de bailar con el cantante por "no tener química" y Celeste se separó de ella.





PrimiciasYa habló con Roth sobre esta ruptura, que devino en reciente reconciliación: "Pasaron bastantes cosas. Nos sentimos muy queridas, pero se nos metió el show en casa. Teníamos mucha tristeza, mis amigos estaban en el medio, me sentía confundida y tenía miedo de lastimarla. Nunca nos dejamos de ver, yo la adoro, la amo, estoy enamoradísima".





"Es una persona que me despertó en muchas cosas, si bien soy más grande, admiro su constancia, su personalidad y sus cosas. Me enamoré más fuerte por cómo maneja las situaciones. Chiara viene, me busca al trabajo y se queda conmigo. Me parece muy valiente de su parte", comentó Celeste, nuevamente en pareja con Chiara.





"Esto pasó a las dos semanas de la mediatización, yo necesitaba mucha contención, estaba desbordada. El Bailando es mi casa. Estuvimos separadas, la pasamos muy mal, tratábamos de hablar pero era horrible. El viernes fuimos a un médico que vamos juntos. Nos fuimos a una plaza a hablar y nos dimos cuenta que nos amamos", dijo. ¿Cuándo fue la separación?, dijo.

"La ayudo a ella en seminarios por todo el país. A Chiara no le gusta la exposición, ella se muere por estar en la pista porque se rompe el alma laburando. No es cholula, ella podría haber hablado pestes del Polaco y nunca lo hizo. Es sumamente profesional".

"Nos reconciliamos, ahora estamos juntas, cuidándonos de nuevo. Si ella vuelve al Bailando, me comprometo en la pista. Nos quedamos con ganas de tener revancha y nos quedamos con ganas de darnos un beso", cerró Celeste.