Cecilia Pando: "Mi cruce con Papaleo fue porque no se quiere reconciliar con la historia"

La presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, Cecilia Pando, celebró la decisión de la Corte Suprema que otorga el beneficio de 2x1 a condenados por lesa humanidad aunque explicó que nunca defendió a la dictadura ni a los métodos de tortura, en las cuales murieron miles de argentinos.

"Yo no viví esa época, pero me lo contaron. Hubo víctimas de los dos lados. Fue un error el golpe de 1976, porque dicha situación tuvo que hacerse cargo el poder político de turno. Deben condenar a los que dictaron dicho Golpe de Estado", afirmó Pando en diálogo con afirmó Pando en diálogo con Mauro Viale en La Pura Verdad por América T V. En ese mismo programa, Pando se cruzó con Carolina Papaleo por cuestiones políticas.

PrimiciasYa habló con una de las protagonistas, Cecilia Pando, y declaró: "El cruce se dio porque uno quiere hablar tranquila y fue imposible. Lo que más me duele y me indigna que no se reconozca el sufrimiento en la otra parte en la guerra del 70'. Esta chica dice que ellos fueron los únicos que sufrieron".





"Hay muchos que no tuvieron derecho a la memoria, la justicia, la verdad y la reparación. No reconocen los excesos cometidos de un lado y del otro. No quieren reconciliarse. No somos capaces de mirar hacia adelante. No podemos seguir con marchas todo el tiempo", subrayó luego.





Para cerrar, Pando dijo: "Ella piensa solamente en ella y hay mucha gente que sufrió. No tengo nada contra ella, me gusta debatir pero quería que nos podamos escuchar, con términos que no sean hirientes".