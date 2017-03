Cecilia, ex del Pato Cabrera: "Me golpeó ocho veces en dos años"

el Pato Cabrera agrede física y verbalmente a Cecilia Torres Mana, su novia en ese momento. La semana pasada, se filtró un video en los medios donde, su novia en ese momento.





La mujer dio la cara y relató la pesadilla que vivió con el deportista en sus dos años de relación amorosa. Cecilia dialogó con este medio y amplió los detalles de un vínculo que se tornó enfermizo desde el primer día.









Agregó: "Después de eso, vino el tema de los golpes. Es así con todo su entorno. El bebe muchísimo, fue una vida bastante complicada. Siempre fue así. Estaba bien y de repente, insultaba a alguien, yo pensaba que era una cuestión de alcohol. Me llamaba a la noche y me preguntaba con quién estaba".

"Cuando venía a Córdoba, la violencia y la agresión era la misma. Ocho veces me levantó la mano. Hace un tiempo, yo había tenido un accidente automovilístico que me ocasionó un serio problema en la columna y a pesar de eso, me pegaba igual".

"Yo lo conozco en un evento, después hablamos por Facebook y nos juntamos. Ahora mismo, estoy en el estudio de mi abogado para ver cómo manejamos esto, teníamos una audiencia. Tenemos que ver el tema de las lesiones", confió Torres Mana sobre el futuro legal y judicial del tema que fue tapa de todos los portales de espectáculos.





¿Por qué no lo denunció antes? "Busque priorizar quién era el, siempre los golpes eran en el cuerpo, pero lo quería cuidar mediáticamente. En mi trabajo tenia que justificar lo que me había sucedido porque sucedía en mi horario laboral", cerró.





El golfista aún no se expresó en los medios sobre esta versión de su expareja y sería interesante que lo haga para ratificar o desmentir estos episodios.





SI SOS VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, LLAMÁ AL 144.

, manifestó la joven al comienzo de la entrevista.