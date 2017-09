Cathy Fulop, reemplazada por Laurita Fernández en la radio: " Va a ser muy gauchita..."

Un poco triste y otro poco emocionada, Catherine Fulop opinó este lunes de su salida de Mi gente bella, el ciclo radial que conducía en las mañanas de FM Vale y de la incorporación de Laurita Fernández en su lugar.

"Ella parece una muchacha muy trabajadora, la veo en todos lados con el Bailando y en Combate. Imagino que va a ser muy gauchita y va a hacer bien el programa", aseguró la actriz en Agarrate Catalina (La Once Diez).

Y explicó: "Ellos me dijeron que quieren una imagen más joven porque necesitan convocar público más joven, lo sentí como un sartenazo en la cabeza".

"Yo hubiese preferido que este ciclo termine mejor, más prolijo. Iba a la radio todas las mañanas, hacía todo tanto de corazón, que me duele que me hayan tratado como si fuera un número", manifestó la venezolana en el ciclo de Catalina Dlugi.

"El dolor por estas formas no te lo ahorras, y yo no me di cuenta porque empezaron dejando de darle importancia a mi programa, pequeños detalles que no supe leer, nos sacaron muchos de los premios que dábamos, me sacaron los invitados, nunca me dejaron ser yo misma, pero mi familia está contenta porque voy a estar en casa", concluyó. Catherine Fulop.

