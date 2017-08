Catherine Fulop y su advertencia para... ¿el nuevo novio de Oriana?

Desde que finalizó su noviazgo de tres años con Julián Serrano, Oriana Sabatini pasó a convertirse en una de las morochas más codiciadas. Enseguida, tras la ruptura con el Youtuber, comenzaron los rumores que la vincularon al futbolista Paulo Dybala. La joven ya tenía otro pretendiente y una nueva historia de amor volvía a tejer sus redes sobre la bella modelo.

En este marco, Catherine Fulop y Ova Sabatini, padres de la codiciada Oriana, hablaron sobre esta posibilidad.

"No lo sé, no lo he visto. Sí se hablan por supuesto, pero no creo que sean nada, sería difícil con ella comenzando su carrera y él viviendo tan lejos. Yo no sé, no lo conozco todavía, no le he visto en persona. Cuando dijeron quién era yo dije '¿quién es este?'", confesó Cathy.

Y continuó: "De todo lo que viene acompañado de Paulo lo único que me interesa es que sea buena persona y se porte bien con mi niña. Para deportista famoso ya tenemos uno en casa y no necesitamos otro, así que ojito", disparó, mitad en chiste y mitad no.

En tanto, Ova Sabatini, negó haber conocido al goleador de la Juventus. "No lo conocí", dijo. Y añadió: "No estoy autorizado a hablar de eso. Me gusta que ella esté contenta, sea feliz y que esté con una buena persona", concluyó el Ova.

