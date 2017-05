Catherine Fulop: "No estoy enojada, para mí los Martín Fierro son la nada misma"

Hilton, se entregarán los premios Martín Fierro que entrega El domingo 18 de junio se llevará a cabo la gran fiesta del espectáculo: esa noche, en el hotel, se entregaránque entrega APTRA





Catherine Fulop estaba enojada por no estar ternada a Mejor Actriz Dramática por su papel en "Por amarte así", emitida en Telefe el año pasado. En las últimas horas, comenzó a circular el rumor de queestaba enojada por no estar ternada apor su papel en, emitida enel año pasado.





En la terna, aparecen Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi y Julieta Zylberberg. Además, en otras ternas están nominados compañeros suyos en la tira como Gabriel Corrado y Maite Zumenzú.





Este medio vio oportuno charlar con la actriz y animadora venezolana para confirmar o desmentir su enojo. Esto nos dijo: "Los premios no cortan ni pinchan en mi vida, porque nunca me nominaron para nada. Siempre los programas en donde participaba como Ilusiones, Rebelde Way, Talento Argentino, estuvieron nominados y yo no...".

"Siempre voy a la fiesta y voy feliz aunque no esté nominada. Me invitan porque soy protagonista en algunas ficciones. Me hubiera encantado, es algo que nunca me pasó de estar nominada como actriz o como conductora".

"Comenté que ya que habían cuatro hombres en la terna a mejor actor dramático, podía haber cuatro actrices en vez de tres, ya que ofrecí algo distinto como actriz, está bueno cuando un artista hace eso. Está bueno reconocerlo con una nominación", agregó la esposa de Ova Sabatini.





Para cerrar, describió: "No estoy enojada ni mucho menos, lo veo mejor en mi casa, con las chancletas sin el estrés del peinado, el vestido... Para mí los Martín Fierro son la nada misma en mi vida. Me llaman porque quieren que esté. Siempre tuve trabajo más allá de ganar un premio. En algún momento quería ganarlo, esta vez me hubiera gustado, pero hay grandes actrices en Argentina, todas merecen ser premiadas".