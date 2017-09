Catherine Fulop: "Fui un soldado de la radio, no merecía una salida de esta forma"

Catherine Fulop, la bellísima actriz y conductora venezolana, pero radicada en Argentina hace muchos años, recibió un baldazo de agua fría durante la semana cuando le informaron que no seguirá con su programa "Mi gente bella" por radio Vale 97.5. la bellísima actriz y conductora venezolana, pero radicada en Argentina hace muchos años, recibió un baldazo de agua fría durante la semana cuando le informaron quepor radio





Cathy se mostró sorprendida por esta noticia y habló con algunos medios. PrimiciasYa no fue la excepción y pudo conseguir una entrevista exclusiva con la esposa de Ova Sabatini y madre de Oriana.





"Toda despedida, cuando uno cierra ciclos, es triste porque uno tiene miedo a lo desconocido, a lo que vendrá. Uno le teme al futuro, no sabes qué te depara. Ese es el primer sentimiento. Hubiera querido una ida de otra manera, me ayudaron a tomar una decisión que en el fondo quizá quería tomar, porque es muy duro levantarse todos los dias a las 4 de la mañana", comenzó su descargo.

"Me costaba un montón hacer una novela, lo hice en varias oportunidades. Dormía muy poco, tenía que estudiar y tenía la cabeza quemada. En la radio siempre me bancaron, me hubiera gustado terminar, pero para los empresarios uno es un número y está bien, son sus estrategias".

Amplió: "Nosotros, los artistas, no podemos dejar de estar heridos. La radio está dirigida por alguien que tiene un estilo donde uno no encaja, yo me daba cuenta que había cosas que quería hacer y no podía, como invitar gente al piso. Eso me dolió. Estaba desaprovechada, fui un soldado fiel que se pone la camiseta, capaz no merecía una salida así".

"Tengo que trabajar la aceptación, el desapego y cosas personales que cuando te pasan hay que aprovechar porque uno sale fortalecido. Todo fue aprendizaje, no había hecho radio, descubrí la radio, me gradué en cuatro años".

Su relación con las autoridades: "En el grupo Indalo me sentí muy cómoda, siempre nos respetamos a pesar de tener filosofías diferentes. Otro director de otra radio quiere hablar conmigo para hacer otra cosa. En este momento, quiero dejarme fluir, ver qué me pasa, quiero salir de noche, ir a eventos... Dormía muy poco. Eran las 22.30 y cuando me daba cuenta eran las 23.00 y dormía 5 horas".

"Vamos a tener otra reunión para ver hacia dónde voy dirigida, primero quiero escuchar lo que me dicen. La primera opción la tienen ellos (por Indalo)".