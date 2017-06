Carolina Papaleo anunció que tiene ganas de ingresar en el terreno de la política, e indicó que se está preparando para ello. "Estoy estudiando. Me quiero meter en política, pero no busco un cargo menor como diputada, sino que quiero ser presidenta. La Argentina no es fácil", aseguró Papaleo en "Falta de respeto" de Radio Conexión Abierta. anunció que tiene ganas de ingresar en el terreno de la política, e indicó que se está preparando para ello.aseguró Papaleo en "Falta de respeto" de Radio Conexión Abierta.





"Me interesó ahondar un poco más en nuestra historia y por eso me metí en la carrera. Muchas veces a las personas públicas se nos exige tener determinado discurso, y lo que te da un estudio sobre el tema es una respuesta diferente", indicó la hija de la fallecida Irma Roy, quien también incursionó en el terreno político con el regreso de la democracia.





"Imaginate cuando se vengan todos los balurdos para ser presidente, quizás diga, no gracias te agradezco. La Argentina no es fácil. Pero es lo que quiero. Estoy súper entusiasmada y la facultad siempre te abre la cabeza", destacó Papaleo, quien indicó que "me llego a salir del peronismo y en mi familia me cortan los pies".