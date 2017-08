PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la actriz ante esta noticia y expresó sus sensaciones de volver al estudio y terminar con esta primera etapa.

"Por suerte no fue largo el proceso, son seis materias las del CBC pero tenía cuatro materias compatibles con la carrera de ciencias sociales por lo que lo único que tuve que hacer son esas dos materias y ya con esto completo", comentó Carolina.





"Fue una práctica increíble. Uno tiene un montón de cosas y responsabilidades en la cabeza y hay que hacer el espacio no sólo en lo personal sino también en lo familiar", fundamentó.



"Tengo a mi hijo, a mi novio.... Por eso estoy abocada a poder agarrarle la mano a estudiar una carrera universitaria. No es lo mismo que hacer algún curso, que siempre lo hice. Siempre ando estudiando algo pero en otro tipo de nivel, por eso la familia tiene que acompañar para poder hacerlo".





"No sé bien qué tengo que hacer pero me voy a presentar en sociales en la facultad y ver qué materias puedo cursar. ¡A mí sí se se me viene el segundo semestre!", cerró la actriz.