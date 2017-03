Carolina Papaleo sobre su regreso al teatro: "Estaba con muchos nervios, con las manos heladas"

Carolina Papaleo debutó como una nueva integrante de "Falladas" en la noche del miércoles. Patricia Palmer, Valentina Bassi, Cecilia Dopazo Andrea Politti , le dieron la bienvenida a Papaleo que debutó en el rol que hasta el domingo pasado hizo Laura Novoa y que debió abandonar por compromisos laborales asumidos con anterioridad.





PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Carolina quien contó sus sensaciones previas y post debut en la comedia: "Sólo permití que vinieran los muy muy cercanos, ni siquiera la familia, sólo mi hijo, mi novio y tres amigos míos como hermanos. Era un día difícil para enfrentar. Era un estreno pero sin el proceso de ensayos que ya tenían las chicas. Así que dije que vengan sólo los que están para bancarme y los que querían que estén ayer", contó.







"Dije que sí antes de ver la obra y saber cómo era el personaje porque me gustaba el proyecto en sí. Las chicas estaban apoyándome ya desde el día anterior. El primer día que fui a ver la obra pensé que me echaban del teatro de lo que me reía. La señora de al lado me miraba con una cara... Me reía y me reía. Disfrutaba de poder estar arriba del escenario con actrices que admiro a cada una en lo que está haciendo con su personaje, viéndolo desde el lado de espectadora y de actriz".





Y cerró: "Estaba con muchos nervios, con las manos heladas, la energía la tenía en la cabeza en estar muy atenta. Lo peor ya pasó. Es una comedia que parece simple pero hay que estar muy ensamblados y seguramente iremos creciendo función a función como grupo. Hay muchos momentos en la obra donde nos abrazamos. Estoy feliz de la vida, quería estar en este proyecto y tuve la posibilidad ahora".