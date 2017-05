Carolina Papaleo: "Pando tiene un libreto aprendido, la saqué un poco de eso y se colapsó"

"Esta mujer (por Pando) ponerla en relevancia por este tema es el reflejo de una parte de la sociedad que piensa como ella. Lo grave es que hay gente que piensa de esa manera, como que estábamos en una guerra. Los militares ejercieron el terrorismo de Estado, lo que querían imponer era un modelo económico. Quiero que como sociedad todos estemos atentos, no sale de la noche a la mañana una ley como la del 2x1. Un día te levantaste y tenés el 2x1, no sale de la nada. Lo próximo es que hay frases como trabajar sábado y domingo, que tenemos que ser más flexibles con el trabajo.... Un día nos vamos a levantar y se va a instalar la flexibilización laboral. Es como la humedad, te entra de apoco no te vas dando cuenta", fundamentó la actriz.