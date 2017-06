Carolina Papaleo: "Empecé a estudiar por curiosidad, como hago todo en la vida"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Yo hice dos cursos en el verano, uno de historia argentina de 200 años para acá y el de formación política que lo tuve que dejar porque empecé a ensayar con la obra. A partir de ahí me interesaba mucho el curso de historia de formación política. Me fui a una universidad privada por una cuestión estratégica que me quedaba a una cuadra de mi casa pero me parece que el mejor espacio para las ciencias políticas es la UBA".

Y explicó: "Como en la privada cursaba de noche y tenía el teatro también luego caí en la UBA y empecé a averiguar las materias para el CBC y de las seis, cuatro ya las tenía aprobadas. Son sólo dos materias las que estoy cursando las que me faltan y el próximo cuatrimestre comienzo la carrera. Empecé a estudiar por curiosidad, como hago todo en la vida. Hacía rato que tenía ganas de estudiar algo y por eso comencé en el verano. es bueno seguir estudiando".





Sobre su declaración en radio donde sostuvo que quería ser presidente, Carolina aclaró: "Eso fue una nota que hice en radio. En un momento me dicen si quería participar de la política y yo hablé de las ciencias políticas. Nunca pensé que iba a salir nadie a replicarlo. Se armó todo esto que me parece divertido pero estoy estudiando porque me gusta e interesa el tema más allá de mis intereses políticos. Para ejercer un cargo no te exigen un título. Podes ser abogado, contador. no es que estoy estudiando para eso".





Y cerró: "Hice la carrera de coachcing en un terciario en 2004. Estaba más desordenada al principio, en la cuarta hora de clase sentía caliente el cerebro de estar concentrada. Antes de rendir el primer parcial dije: para qué me metí en esto, estaba súper estresada por el estudio, los apuntes... Además de la vida diaria, mi hijo, el teatro, las notas".