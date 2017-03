Carmen Barbieri: "Todos me hacen chistes con Marcelo, pero no estoy de novia"

PrimiciasYa.com se comunicó con la actriz y capocómica para que cuente detalles de su supuesta relación amorosa, aunque la madre de Federico y ex de Santiago Bal desmintió estar en pareja. se comunicó con la actriz y capocómica para que cuente detalles de su supuesta relación amorosa, aunque la madre dey ex dedesmintió estar en pareja.





"No estoy de novia, jugamos que somos novios, pero es un amigo que siempre está. Hace años que nos conocemos. Todos me cargan con Marcelo, Fede también, pero tenemos una amistad profunda, es un hombre incondicional", comentó la productora teatral.





Amplió sobre su situación amorosa: "Sigo sola en lo sentimental, vivo sola. Tengo ganas de estar en pareja, pero Marcelo vive en Mar del Plata, hablamos todo el tiempo, el viaja seguido a Bs. As. Estoy muy bien sola, compartimos asados, estuve en su casa y me trata como si fuera mi casa. Tanto él como su hijo son maravillosos. Pero no tengo nada".





Tema aclarado.













Esta tarde en "" se mostraron imágenes de quien sería el nuevo novio de, un hombre llamadoy apodado "" por su profesión.