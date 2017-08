Gladys "La Bomba" Tucumana estuvo el domingo en la mesa de Mirtha Legrand y sorprendió con su dramática historia familiar por su padre golpeador. estuvo el domingo en la mesa dey sorprendió con su dramática historia familiar por su padre golpeador.





Embed



Carmen Barbieri. Lo cierto es que una frase de la cantante sobre la homosexualidad generó polémica en las redes sociales y quien la cuestionó fue

thumb.jpg



"Él no es gay porque está bien educado desde chiquito", dijo Gladys para defender a su hijo sobre las críticas que recibe. Esto fue comentado por Carmen en Twitter.





PrimiciasYa.com se contactó con Barbieri quien amplió sobre el tema: "No puedo entender en la época que vivimos, ella es una mujer joven, genial, que yo la conozco hace muchos años y a este hombre bello que tiene de hijo lo conozco de chiquitito y lo crió genial, eso no está en juego".





"No soy de opinar de otra gente pero en este caso salí a decir eso sobre esa frase porque no puedo entender lo que dijo. No sé si lo dijo para hacerse la graciosa o quiso decir otra cosa. Pero hoy un gay, un negro, un judío, un gallego, enano, gordo, con una buena educación o sin una buena educación, sin mandarlo a perfectos colegios, hoy puede llegar a ser un gran hombre de bien si tiene una buena madre como es la Bomba y una buena familia como le dio ella a este niño", destacó Carmen.



"Yo no puedo entender su pensamiento o sentimiento y que lo exprese. Está bien, somos libres de decir lo que pensamos, pero no puedo entender que lo piense hoy y lo sienta así en el mundo que vivimos donde todos somos iguales. Y por la igualdad lucho".