Carmen Barbieri, condenada a realizar trabajos comunitarios

Este jueves, Carmen Barbieri se presentó en Comodoro Py para cerrar los detalles de la probation que deberá cumplir luego de que el pasado julio, la madre de Fede Bal fuera condenada a cumplir 432 horas de trabajo comunitario en un año y medio.

Durante la mañana de hoy, Barbieri vio a la jueza de ejecución penal económico, que determinó que la actriz deberá cocinar en una parroquia de Saavedra para 190 personas.

"Voy a ir a una parroquia en Saavedra, en principio una o dos veces por semana, a cocinar para 190 personas. Después creo que tengo que ir a limpiar a otro lados, pero estoy pidiendo que por favor me hagan el pase para Mar del Plata, porque yo me voy cuatro meses a trabajar allá", contó Barbieri en Radio Mitre.

"Hay mucha gente que hace probation en esa parroquia. Por ahora voy a cocinar para 190 personas. Voy a hacer todo lo que me digan. También voy a tener que limpiar. No hay ningún problema", agregó.

Recordemos que la causa y su empleada comenzó a principios de 2016, cuando Natividad Díaz, ex asistente de Santiago Bal, quedó demorada en una comisaría de Chacarita en circunstancias poco claras con unos cheques extraviados. Luego de ser liberada, la mujer demandó a Carmen Barbieri, quien terminó siendo la responsable de haber denunciado aquellos cheques.

Carmen Barbieri comienza mañana Probation en comedor de Iglesia de Saavedra. Va a cocinar para 190 personas. Me lo dijo hoy en Comodoro Py pic.twitter.com/Sfc8ctSSEF — Mercedes Ninci (@mercedesninci1) 5 de octubre de 2017