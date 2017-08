Carmela Bárbaro y una fuerte historia de vida: "Tuve cáncer en mi adolescencia"

Este viernes, en el Bailando, Carmela Bárbaro fue la invitada por Yanina Latorre para la salsa de a tres. Con Julio Bárbaro presente en el estudio, Tinelli quiso saber cómo veía a la periodista para el baile. En ese momento, el político, sin dar detalles, contó que en su adolescencia, los médicos le habían dicho a su hija que nunca iba a poder bailar.

Por supuesto, Tinelli fue a la fuente y le preguntó a la periodista de los Ángeles de la Mañana qué había pasado. "Tuve un linfoma, un tipo de cáncer a los 16 años. Hice una quimioterapia larga, los huesos se descalcifican... Es una especie de osteoporosis localizada. Mis huesos de los pies se juntan. Hasta que descartamos que sea cáncer de huesos, fue un proceso muy largo. Cuando surgió esto yo tenía mucho dolor, no podía caminar. Los médicos a veces son un poco brutos, me querían cortar la pierna", arrancó a contar.

"Me lo tomé siempre con humor y en familia. Encontré especialistas maravillosos que me dieron otras opciones y pude retomar mi vida normal. Camino, bailo. No reniego de mi historia, no tengo problema de contarlo. Hace muchos años la palabra cáncer era sinónimo de muerte. Yo tenía 16 años y tenía que vivir, no me imaginé otra alternativa, fue terrible", agregó.

Mirá el video!

Embed