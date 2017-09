Carmela Bárbaro utilizó uno de sus talentos para atender a Analía Franchín, su compañera de "Los ángeles de la mañana". En Argentina, hay diversas técnicas para curar el empacho yutilizó uno de sus talentos para atender a, su compañera de "





Para "tirar el cuerito" se acuesta al paciente boca abajo y se tira la piel que recubre la columna vertebral. Según los médicos, al tirar la piel se logran activar nervios que facilitan la movilidad gastrointestinal.





PrimiciasYa habló con la "curandera", que comentó: "No sabía que eso era un talento, jaja. Supongo que desde chica sé hacerlo, ya que mi mamá me tiraba el cuerito para curarme el empacho".





Agregó: "No sé curar el empacho con la cinta, eso sí que no me sale. Me preguntó si sabía, le dije que sí y se lo hice. Creo que se lo curé porque se fue caminando, jaja".





El periodista Ángel de Brito, conductor del ciclo del Trece, fue quien publicó el video desde su cuenta de Twitter: