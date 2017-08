Carlos Rottemberg: "Mañana Mirtha Legrand recibirá una propuesta muy tentadora"

Si Mirtha Legrand se entusiasmara, podría darse un gran acontecimiento en el mundo del espectáculo. Es que la gran diva de la televisión recibirá este viernes, una vez más, una gran propuesta para hacer teatro.





La noticia fue arrojada desde la cuenta oficial del complejo Multiteatro donde señala que "El viernes @mirthalegrand recibirá sorpresiva oferta para protagonizar en la temporada teatral del verano 2018 en Mar del Plata".

Embed

PrimiciasYa.com se contactó con La Chiqui, quien señaló: "No haré teatro. Es Carlitos Rottemberg que lanza esta noticia, pero no. Lo hace con cariño porque siempre a través de los años le digo que no. Es un clásico, lo adoro".





Este medio también pudo mantener una breve entrevista con el productor teatral que aparentemente tentará a Mirtha: "Hay poco para adelantar: sabemos que el viernes recibirá una propuesta muy tentadora para hacer su despedida triunfal del teatro en esta próxima temporada en Mar del Plata".