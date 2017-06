Carlos Monti: "Lamento mucho lo que pasó con Verónica, no está bueno que sucedan estas cosas "

"Lamento mucho lo sucedido ayer. La conversación con Verónica venía dentro de los cauces normales de una entrevista en base a todas las denuncias que ella estaba haciendo que de por sí eran graves, era su verdad y ella muy cómoda haciendo el móvil", comentó el periodista y conductor.





"Cuando me dice Facundo Pastor que Claudia (Villafañe) quería salir al aire teníamos que darle el derecho a réplica. Verónica no quería saber absolutamente nada con cruzarse con Claudia y yo lo sabía. La idea era continuar con el móvil sin cruzarse pero pensó que se lo habíamos hecho a propósito, cosa que no es así, no estaba planteado", fundamentó.







"Claudia llamó y quiso salir al aire. Por eso lamenté mucho que se levantara Verónica. No me dio tiempo a explicarle. A mí no me gusta que se levanten de los móviles. En esto tengo que respaldar la postura de Pamela (David) que tampoco le gusta que pase esto. Después del programa hablé con Verónica y me manifestó eso, que no quería cruzarse con Claudia ni escuchar lo que decía. Lamento mucho lo que pasó, no nos gusta, la gente tiene que sentirse cómoda o en todo caso a decir su verdad. Lamentablemente pasó lo que pasó".





Y dejó en claro que no fue buscado que se cruzaran: "Reitero que no estaba prevista la salida de Claudia. Yo se lo expliqué a Verónica, la idea no era cruzarlas. De ninguna manera queríamos cruzarlas. De hecho no se hizo el cruce. Lamento mucho que se haya ido y se lo dije a ella anoche. No quiero que se sienta mal o que lo hicimos apropósito, surgió de esta manera en vivo. Se lo expliqué y estuvimos hablando largo, Si está enojada la entiendo pero no fue como ella piensa. No estaba pautada la salida al aire de Claudia. No buscamos una situación como la que se dio, no está bueno que sucedan estas cosas".