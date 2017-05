Carlos Mata: "El hambre está matando a Venezuela"

Luego del inicio de las marchas contra el régimen del chavista Nicolás Maduro en Venezuela, la cifra de muertos por la represión y el accionar de los colectivos armados, ya se elevó a 27.

Las últimas víctimas fueron un joven de 23 años, Orlando Johan Jhosep Medina, que murió esta madrugada a causa de una herida de bala mientras protestaba en El Tocuyo, del estado Lara, en el occidente de Venezuela; y el otro fue Daniel Infante, quien fue herido en Caracas.

Entre los 27 muertos que ya se sumaron desde que arrancaron las marchas, 12 murieron en los saqueos en el oeste de Caracas. Además, ya hay más de un centenar de heridos y alrededor de 800 detenidos.

Grecia Colmenares (quien hablara en exclusiva con este medio el pasado viernes), Catherine Fulop (radicada en Argentina y con un programa al aire en radio Vale) y ahora el cantante, compositor y actor Carlos Mata. No son pocos los artístas que - a lo largo y a lo ancho del mundo - alzan la voz para defender a su país natal.

En su juventud, Mata siempre se vio reflejado en la izquierda pero jamás soñó con un régimen de este tipo. En charla con este portal, Carlos hizo una reflexión muy interesante sobre le presente de su país y el futuro para salir de este tipo de gobiernos opresivos. "Yo vengo de la izquierda, es decir, uno cuando ha sido de izquierda quería un mundo más justo, jamás se me ocurrió a mí y a ningún compañero pensar en tener un cargo en el gobierno y robar. Olvidarme de que en algún momento también recibió bombas lacrimógenas", contó.





Y agregó: "Es un placer tener la posibilidad de expresarme con un pueblo que yo quiero tanto, el pueblo Argentino. Gracias por invitarme. Yo vivo con mucha angustia todo los acontecimientos que están sucediendo en Venezuela desde hace muchos años, pero cada vez que se pone la cosa muy dura como en 2014 y en estos días, a partir del 19 de abril que es fecha patria, lo interesante de lo que pasa a raíz ese día fue lo que ha llamado la atención es que el pueblo, dirigido por los estudiantes, cosa que me parece muy buena, decidió enfrentar el miedo y tomar la calle. Eso ha costado muchos heridos, casi 2 mil detenidos, 27 muertos oficialmente asesinados por la guardia nacional y la policía nacional bolivariana y por estos grupos paramilitares. Es terrible saberlo. Todos los medios, radios, televisión, impresos y afines, están totalmente controlados por el régimen. Eso es una maniobra completamente dictatorial y absolutista, típica de los regímenes totalitarios".





"La única manera de expresarse es tomando la calle de manera pacífica. Esto se puede ver en todos los videos, la inmensa mayoría están armados de pañuelos, por los gases que tiran, algunos tienen la suerte de tener máscaras. A veces devuelven la bombas lacrimógenas a las fuerzas de represión. Pero lo más peligroso han sido estos grupos paramilitares financiados por el gobierno descaradamente. Incluso hay fotos y videos donde se ve a la guardia nacional y a los policías armando a los grupos paramilitares. Se puede ver. No sólo le dan comida, le dan armamento, municiones y los mandan a pelear para que se piense que es pueblo contra pueblo. Pero no, son mercenarios, muchos de ellos ni siquiera son venezolanos, son de origen cubano y esos son los más peligrosos porque no puedes culpar a las fuerzas represivas y por otro lado en caso de culpar alguno de estos grupos no van presos porque están amparados por el gobierno. Es terrible. Porque es el hartazgo de la gente. Tu ves en esas marchas que hay 7 millones y medio de personas. No en Caracas. Ahí fueron 2 millones o tres. Pero en todo el país batió un récord de convocatoria la marcha del 19. En las ciudades de las provincias se calcula mínimo 7 millones y medio de personas. Los pueden ver, había ancianos, muchos de ellos golpeados, asfixiados, niños, que cada vez los están llevando menos porque la gente va en plan pacífico porque creen que todavía pueden crear conciencia entre los que matan. Y no... ahí no hay conciencia de los que matan. Ellos defienden una revolución fracasada que tiene de socialismo lo que yo tengo de avioneta. O tiene lo de comunismo lo que yo tengo de astronauta", añadió.

"Es un grupo de gente que se está haciendo millonarios en dólares, se han robado todo, han financiados estas cosas en otros países del continente. No es sólo eso, sino el hambre que está matando a Venezuela. Tu tienes un altísimo porcentaje de la población que come de la basura. No hay medicamento. La gente se muere de una estupidez como tensión alta porque no hay medicamentos. Pero alguno de estos se van a las mejores clínicas de Europa en uno de sus jet privado, porque tiene varios, no se conforman con uno. Están desquiciados. En el 2016 hubo más de 8 mil asesinatos en todo el país. Ni en la guerra de Afganistán ha habido tanto muerto. Ellos saben que solamente van a juicio el 2% de los crímenes de esa naturaleza. Y no pagan penas porque compran al guardia de turno. Eso son los niveles de los países que están luchando porque todavía creen en la dignidad, en la libertad y tiene una juventud por la que me quito el sombrero de lo valiente que es. Salen armados con una bandera y devuelven piedras cuando se las tiran. Siguen creyendo en la lucha pacífica. No sé si yo tendría el valor para hacer eso", enfatizó.









LA SOLUCIÓN Y EL FUTURO DE VENEZUELA





Para Carlos Mata la izquierda y la derecha son parte de lo mismo. Las políticas del siglo pasado ya son antiguas y apuesta al futuro con una salida coherente: "Lo más importante es que mientras haya esa juventud, es la que tendríamos que seguir nosotros, entender que a nuestra generación se le fue el tren de dirigir nada políticamente. Obviamente que nuestras propuestas no han funcionado en el tiempo. Si los jóvenes tiene propuestas que consideramos justas, que defienden la democracia, el libre pensamiento, el respeto, la libre expresión, la decencia, la meritocracia, donde haya un mundo más justo, especialmente para la gente pobre que se está muriendo de hambre, entonces nos tocaría seguir a ellos. Los líderes son las nuevas generaciones, no en Venezuela, lo digo en Argentina, en Venezuela, en Tanzania, en Madrid, en el país y la ciudad que se le ocurra. De la juventud tiene que salir un nuevo orden. Ya la cosa de la izquierda y la derecha es obsoleta. El capitalismo salvaje fracasó, el comunismo también fracasó. Son los muchachos que vienen detrás de nosotros y apoyarlas en la medida en que se respete la vida y el derecho a pensar distinto. A creer en la religión que se te dé la gana mientras que con tu religión no le pegues al otro. Me hes muy difícil hablar este tema fríamente. Lo mismo siento por el pueblo sirio, los pobres norcoreanos, lo mismo sentí siempre por Argentina cuando allí se vivió la dictadura. Sentí lo mismo cuando Pinochet estaba en Chile. La derecha y la extrema izquierda es lo mismo, como dicen los cubanos. Tiene que salir una generación que traiga una propuesta del siglo XXI, no este socialismo falso, porque no tiene nada de socialista, es la miseria para todo el mundo menos para ellos, la muerte para todo el mundo menos para ellos... Tengo una fe enorme del mundo entero".