Carlos Bilardo: "Las mujeres tienen que pensar lo que se ponen"

El exentrenador de la Selección Argentina Carlos Bilardo realizó polémicas declaraciones este domingo en el programa de Mauro Viale "La pura verdad", cuando se refirió a los frecuentes casos de abusos sexuales y femicidios que suceden en el país. "Esta violencia no es de ahora. Es desde hace años", sostuvo. "Una mujer no puede ir vestida como quiera. Hay muchas que son provocativas", sostuvo el ex técnico campeón del mundo durante su visita a un programa de televisión. En esa línea señaló que "en la playa una mujer vaya vestida como quiera" pero destacó que no puede hacer lo mismo en la calle. Bilardo con Mauro Viale PrimiciasYa se contactó con el Doctor para que amplifique su discurso, ya que fue tildado de "machista" desde las redes sociales y otros medios gráficos. "¿Qué dije? Eso lo saben los nenes de 5 años. Las madres le dicen a las chicas que no se pongan ese vestido. Para mí no dije nada. Si a mi me violan una hija, yo me mato. Hace 20 años que digo de todo de los violadores. Esta es una historia montada de entrada", manifestó. "Toda la vida defendí a las mujeres, en la radio o en la TV. Defiendo a mi familia, a la mujer, todos los días digo 'pobre las mujeres'. Mi hija no puede salir a la calle y tiene 15 años", amplió el DT campeón mundial en 1986. Luego, tuvo tiempo de analizar la moda y sus cambios a través de los años: "Se corrigió, se hicieron polleras más largas y escotes más cortos. Que se ponga lo mejor, pero hay minifaldas y minifaldas... En la playa se prohibió andar desnuda en ciertas playas, hay playas nudistas. ¿Por qué hay playas nudistas y playas comunes? Hay chicos o madres que por ahí le molestan ver gente desnuda".

"No puede ser que la mujer no pueda salir sola después de las 10 de la noche. Lo que dije en un agregado es que tiene que pensar lo que se pone. Si vas a un boliche bailable, ponete lo que querés. Si vas a la facultad, no podés ir así. Tenés que ir con un vestido lógico, que no llame la atención desde lo físico".

Para completar, el conductor de Radio La Red AM910 afirmó: "Para mí, hubo mala intención de los medios. Agarraron eso y dijeron que 'este lo matamos', como con el fútbol no podemos... El varón no se pone lo que quiere, no van con el cuerpo al aire. Se pone una camisa y un pantalón".