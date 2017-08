Carla Conte habló sobre su separación: "Esto no es una crisis"

Luego de treces años de relación amorosa y dos hijos Mora de 7 años y Facundo, de 3, Carla Conte y Guillermo Brutto llegaron al final de su relación por un desgaste natural de la pareja.

La morocha, que el miércoles dialogó en exclusiva con este portal y que apenas confirmó la noticia sin mucho más que decir, se refirió este jueves al tema en Confrontados, el ciclo que conduce por Canal 9

"Estoy bien. Creo que lo peor ya pasó y por eso también estamos tomando la decisión de la distancia. Pero lo estamos haciendo desde el amor y eso lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos", arrancó a contar.

"Nosotros somos muy elaboradores, son cosas que hemos transitado, esto no es una crisis. Hemos tenido muchas crisis, siempre lo dije. Obviamente, siempre hubo mucho amor y formamos una familia hermosa. Eso no lo queremos perder, estar juntos para nuestros hijos", agregó.

"Lo hacemos desde el amor, como se lo dijimos a nuestros hijos: 'no nos odiamos, no estamos peleados'. Creo que bajamos bien esa situación, porque lo recibieron bien dentro de todo. Comienzo una nueva etapa", concluyó, sobre la charla que le ex pareja tuvo con sus hijos.

