La exmodelo y conductora tuvo dos hijos junto al músico: Mora, de 7 años y Facundo, de 3. Este medio se comunicó brevemente con Carla, que confirmó la ruptura.





"Gracias por preguntar. Prefiero no hablar mucho, no quiero agregar más nada, igual no hay mucho más para decir", comentó Conte un tanto angustiada por la situación actual que vive con su pareja.





La animadora de "Confrontados" dará vuelta la página con el correr de los días para tratar de sobrellevar un tiempo turbulento en su vida personal.

Divino look de @bravashops para @confrontados x @canal9oficial ✨✨✨✨ Una publicación compartida de Carla Conte (@negraconte) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 1:20 PDT



Luego de treces años de relación amorosa, Chabrían llegado al final de su relación por un desgaste natural de la pareja.