Luego, tras la eliminación del programa, Matías no se quedó callado y fue por más. En charla con este portal, Attem sostuvo: "Nosotros no queremos ir más al programa. Sino metía mano la producción lo ganábamos nosotros lejos, nos sacaron dos veces".

Además, Matías indicó: "Se portaron muy mal con nosotros. Las dos veces que nos sacaron, nos sacaron ellos. El enojo de Carina fue muy evidente y ella pidió que nos bajaran del ciclo. Fue todo muy raro. Estamos muy enojados y sabemos que fue ella quien nos bajó. Por ende no queremos ir más al programa, ya no nos interesa. No le vamos a dar más de comer".

"Cuando les conviene nos tildan como una pareja violenta. Muchas cosas que nosotros hacíamos la están haciendo otros y no le dicen nada. Nos sentimos usados y no queremos saber más nada. Se la pasó muy bien cuando empezó, pero después quedó todo mal", finalizó Matías.