Cari Nara: "La nota de Zaira y Wanda me pareció hermosa, me encantaría juntarnos"

Zaira Nara y Wanda Nara se cruzaron en un duelo televisivo formidable y para alquilar balcones. Las hermanas que se conocen como nadie sacaron a la luz una serie de preguntas cruzadas que terminó en una revelación jamás contada sobre el final del romance a un paso del altar de la conductora de "Morfi, todos a la mesa" y el futbolista uruguayo Por primera vez,se cruzaron en un duelo televisivo formidable y para alquilar balcones. Las hermanas que se conocen como nadie sacaron a la luz una serie de preguntas cruzadas que terminó en una revelación jamás contada sobre el final del romance a un paso del altar de la conductora dey el futbolista uruguayo Diego Forlán , en 2011.

Jakob von Plessen (pareja de Zaira), la primera vez de Mauro y Wanda, la parte que más le gusta a Zaira del cuerpo de Mauro, si le gusta ordeñar vacas en el campo ya que Jakob trabaja en el mundo agropecuario y sobre el boxer de Diego Maradona. El mano a mano pasó por distintos temas: los dotes de(pareja de), la primera vez dela parte que más le gusta a Zaira del cuerpo de Mauro, si le gusta ordeñar vacas en el campo ya que Jakob trabaja en el mundo agropecuario y sobre el boxer de

Embed

Andrés Nara y Cari, su pareja. Las hermanas dijeron que estaba todo bien con su padre y que se juntarían a charlar con él, aunque se rieron e hicieron silencio cuando les nombraron a Cari Nara. Pero otro de los temas fuesu pareja. Las hermanas dijeron que estaba todo bien con su padre y que se juntarían a charlar con él, aunque se rieron e hicieron silencio cuando les nombraron a





Este medio dialogó con Cari y relató: "Me pareció una nota simpática, la vi distinta a Wanda a las otras veces que vino a la Argentina. El fin pareciera que es bueno porque pudieron hablar de mí, no dijeron 'de esta persona no vamos a hablar' o pudieron pactar con el programa que no les pregunte".





Agregó: "Vieron que yo no me colgaba de Andrés para estar en los medios. Eso nunca lo hice, nunca hablé mal. Cuando me preguntaban algo y estaba con la cabeza volada, dije algunas cosas, pero son momentos. Sino, uno no dispara".

"Me pareció un acto muy lindo, me encantaría que se pudiera producir estar todos bien, dejar el pasado atrás y olvidarnos de las idas y vueltas, empezar de cero estaría genial. A mí me encantaría, en otro momento no lo hubiese pensado".

¿Y ahora? ¿Habrá reencuentro? "Todavía no tengo claros los pasos a seguir pero no tendría problema en hablar con ellas, me encantaría. Vi que no estaba todo tan mal, pero vamos a dejar que el tiempo haga lo que tenga que hacer".





Para cerrar, Carina subrayó: "Hablé con Andrés anoche y comentamos que bailaron mi tema que grabé con Trinidad. Se sentía raro porque después de tantos años sin palabras de ninguna de las partes, que eso sucediera fue buenísimo, hay una oportunidad de acercarse, estar bien nos generaría más felicidad".