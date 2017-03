Cansado de las acusaciones, el Polaco le respondió a Valeria Aquino, su ex

Probablemente cansado de escuchar de su boca diversas acusaciones y que hasta ponga en duda su flamante amor con Silvina Luna, El Polaco aceptó dialogar con Infama en Villa Carlos Paz y le respondió a Valeria Aquino, su ex pareja, a quien le envió un mensaje clarísimo: "Tiene que entender, de una vez por todas, que no estoy más con ella".

Algo fastidioso por la nueva consulta sobre si estaba al tanto de los dichos de su ex, el Polaco intentó, inicialmente, bajarle el tono a la polémica. "No la escuché porque estuve dos días con la nena jugando a full", señaló.

Sin embargo, casi de inmediato, con signos de hartazgo, decidió responder a la acusación que le hizo ella sobre los presuntos trabajos de la que la habrían bajado a raíz de su influencia.

"Yo te voy a decir una cosa: no voy a hablar mal de la mamá de mi nena. No me gusta hablar mal de la gente y menos voy a hablar mal de ella. Creo que ya tiene que entender, de una vez por todas, que no estoy más con ella. Tengo mi novia, ella tiene su novio. Yo estoy rehaciendo mi vida como lo está haciendo ella. Y tiene que respetar eso", afirmó el cantante.