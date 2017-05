Candelaria Tinelli se desnudó por completo en Esquel

Candelaria Tinelli siempre volvió a hacer estallar las redes sociales con otra de sus imágenes sensuales y artísticas.

Esta vez, la morocha compartió una foto en blanco y negro, donde se la puede ver sentada en el suelo y con un hermoso paisaje de Chubut detrás suyo.

En la fotografía, Cande es que aparece completamente desnuda. "Be careful with my petals", escribió, consiguiendo miles de "likes".

Mirá!

Embed be careful with my petals Una publicación compartida de Lelé (@candelariatinelli) el 13 de May de 2017 a la(s) 3:54 PDT

Embed the prettiest girls shine brightest in the dark Una publicación compartida de Lelé (@candelariatinelli) el 6 de May de 2017 a la(s) 11:58 PDT

Embed Viernes Una publicación compartida de Lelé (@candelariatinelli) el 5 de May de 2017 a la(s) 2:59 PDT