Candela Vetrano solidaria: "Me corté el pelo y lo doné a una fundación"

Candela Vetrano es una de las actrices más queridas de las redes sociales. En Instagram, está a días de llegar al millón de seguidores. es una de las actrices más queridas de las redes sociales. En, está a días de llegar al millón de seguidores.





Desde dicha red, la artista comentó una novedad que sorprendió a todos: Cande se cortó el pelo y donó lo recortado a una fundación de pelucas que se define como "un grupo de mujeres que confeccionamos y reciclamos pelucas para pacientes oncológicas, sin fines de lucro".

vetrano1.jpg

Este medio pudo dialogar con la joven actriz sobre el fin solidario: "Todo surgió porque me tenía que cortar el pelo para la serie, lo comente en producción y la asistente, que ya había hecho esto con el pelo de su mama, me pasó la data de este lugar, es muy serio. Me pareció genial, es darle sentido a algo tan frivolo como cortarse el pelo. Las mujeres nos cortamos el pelo todo el tiempo. No me gusta contar las cosas solidarias que hago, esto no se sabía".





Natalia Oreiro en la tapa de Gente junto a un niño africano en el tapete, Vetrano comentó: "Me parece que no hace falta pero hay veces que la gente que es conocida está bueno que lo comunique, es un incentivo para alguien que no sabia que pasaba. Mandé el pelo en un sobre, muy loco. Con eso se hacen pelucas oncológicas, son prestadas hasta que se termina el tratamiento y después se tienen que devolver". Con la polémica deen la tapa dejunto a un niño africano en el tapete,comentó: "Me parece que no hace falta pero hay veces que la gente que es conocida está bueno que lo comunique, es un incentivo para alguien que no sabia que pasaba. Mandé el pelo en un sobre, muy loco. Con eso se hacen pelucas oncológicas, son prestadas hasta que se termina el tratamiento y después se tienen que devolver".





Sobre su futuro laboral, detalló: "El 21 de agosto estrenamos la serie 'Cuéntame', en la Tv Pública a las 22hs. Se hizo en España y ahora se hace acá. Es un proyecto hermoso, de calidad, se ve increíble. Era un unitario y ahora será una tira diaria".