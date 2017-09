Candela Vetrano se arrepintió de sus tattoos: "Mi personalidad no va de la mano con los tatuajes"

Candela Vetrano es una de las figuras de la pantalla chica gracias a su papel en la ficción de la TV Pública, "Cuéntame cómo pasó".





La joven actriz dialogó con este medio sobre unas declaraciones suyas con respecto a los tatuajes que tiene en su cuerpo, de los que está arrepentida.









"Si me haría, me haría muchos, pero no puedo, entonces lo que tengo es un 'ni'. Me encantaría que haya una pomadita que te los saque", agregó la novia del actor Andrés Gil.





Cande Tinelli? "No, no me identifico con ella, sino que me refiero a que si no fuera actriz, y me dedicara a otra cosa, probablemente me haría un montón". Si se quisiera hacer muchos tatuajes, ¿se identifica con? "

, comentó. Sus dichos sorprenden debido a que los tattoo están de moda y mucho más en los artistas jóvenes.