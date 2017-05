Candela Ruggeri: "Ya no somos más amigas con Barbie Vélez"

"No somos más amigas", expresó Candela y agregó que, de todos modos, sentaría a tomar un café con ella.





La relación se resquebrajó el pasado verano, ambas dejaron de seguirse en las redes sociales. Las versiones, en su momento, indicaron que la pelea fue por un hombre del que ambas gustaban.





Mirá!

Embed



Pensar quei yse consideraban, hasta no hace mucho tiempo, mejores amigas. La hija de del ex campeón del Mundial 86, en diálogo con " Infama ", aseguró que la amistad ya no existe más.