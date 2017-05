Cande Tinelli se cansó de ser pelirroja y volvió al morocho

Cansada del pelirrojo al que se había animado en marzo, Candelaria Tinelli volvió a su viejo amor y nuevamente luce el morocho.

Este lunes, la bella hija del conductor de ShwMatch anunció a través de las redes sociales su último cambio de look.

Recordemos que durante el último fin de semana, Candelaria compartió una foto en blanco y negro, donde se la puede ver sentada en el suelo y con un hermoso paisaje de Chubut detrás suyo.

En la fotografía, Cande aparece completamente desnuda. "Be careful with my petals", escribió, consiguiendo miles de "likes".

