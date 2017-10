Cande Tinelli se cansó de las críticas y escribió una carta en Instagram

Hastiada de las críticas que a diario recibe tras cada publicación que la morocha comparte en las redes sociales, Candelaria Tinelli decidió abrir su corazón y expresar sus sentimientos.

"Me siento feliz por haber respetado mis deseos internos de ser quien quiero ser desde muy chica. Podré haberme equivocado, pero nunca dejé de escucharme a mí misma. Soy una agradecida de la vida, y no me refiero al dinero, como todos piensan".

Y aclaró: "Me refiero a poder tener una sensibilidad extrema, que tiene un valor mucho mayor. La plata no compra la felicidad, ni la salud, ni los seres queridos, ni el amor, ni la sensibilidad, ni un buen corazón".

"Me critican, me halagan. Hay de todo, y está bien. No pretendo conformar a nadie más que a mí. Es mi cuerpo, mi vida, mis decisiones. Así que hago y haré siempre lo que mi intuición me diga que hacer. Ser fiel a uno mismo. No es egoísmo, es amor propio. ¡Besos!".

