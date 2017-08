¿Cande Ruggeri ninguneó a Pampita?: "Una vez me olvidé la coreo, mandé fruta y me puso un diez"

Candela Ruggeri regresa este año al Bailando invitada por Lourdes Sánchez para bailar el ritmo de para el ritmo cuarteto de a tres junto a Gabo Usandivaras.

En este contexto, la modelo dialogó este jueves con el ciclo radial Moskita Muerta y reveló una anécdota con la cual, pareció ningunear a Pampita, quien como este año, también oficiaba de jurado en el 2016.

"Una vez nos olvidamos la coreografía completamente, tiramos fruta. Fue en la bachata: me perdí y obviamente mi papá me seguía a mí. Yo me tenía que acordar la coreo, ¿y viste cuando se te viene un blanco? Estaba ahí en el medio y le dije 'pa, seguimos'. Hicimos ocho veces el paso básico de la bachata y nos fuimos", arrancó a contar.

Y siguió: "'Me equivoqué todo', me dijo mi papá. Y le contesté que yo también. Pero Pampita nos dijo: 'Chicos, la verdad que hicieron un montón el paso básico, les pongo un diez'. Obviamente yo me callé la boca. ¿Mirá si iba a decir que me equivoqué? Olvidate", concluyó Candela al respecto.

¿Qué dirá Pampita sobre las declaraciones de Cande?

