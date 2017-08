Ricardo Canaletti se cruzó fuerte con TyC Sports pero todo terminó mal. se cruzó fuerte con Flavio Azzaro en vivo en el programa "No todo pasa". El periodista policial estaba de invitado al ciclo depero todo terminó mal.

Canaletti dijo que el exfutbolista Garrincha era un débil mental, Azzaro dudó de esa información y la discusión levantó temperatura. "¿Vos querés pelear? Te lo digo en serio", lanzó el especialista de policiales de TN.





"Yo le pregunté de dónde sacó que era un débil mental Garrincha, ¿eso lo lleva a enojarse?", contestó Flavio. "Estás poniendo en duda lo que estoy diciendo...", dijo el especialista de TN. "¿Y cuál es el problema que ponga en duda?", fue la respuesta de Azzaro. El video.

Embed Canaletti, uno de los protagonistas de esta historia, que puso paños fríos al hecho: "Fue un momento desagradable, me sentí destratado en un programa que no conocía. Solamente conocía a Diego Díaz y a un panelista". Este medio pudo dialogar con, uno de los protagonistas de esta historia, que puso paños fríos al hecho: "





"Pensé que me iban a tratar bien. Podemos tener intercambios de opiniones de una disciplina tan polémica como el fútbol pero nunca me lo esperé así. No quiero agregar nada más. En el corte, no pasó absolutamente nada. Quedó ahí, con lo que se vio", completó Ricardo.