Campi: "Llevamos doce años bien casados y tenemos una proyección de toda la vida"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó con el humorista, quien habló sobre esto que circuló y desconoce de dónde pudo haber salido el rumor.





"Estamos bárbaro como siempre. No sé de dónde salió. Me comentaron que se estaba hablando de eso y con Denise nos cagamos de risa. Ni siquiera le di pelota y después salio la noticia al aire", explicó.





Sobre quién pudo haber filtrado eso explicó: "La verdad que ni me importó. Ni me detuve a pensar quién lo hizo, me importa si fuera verdad. Esto es como que me digan: vos sos rubio de ojos claros".





"Sigo mi vida. Ni sospecho de alguien ni me importa. Ni siquiera me parece una maldad, no habrá de que hablar e inventaron esto. Yo entiendo el medio. Llevamos doce años bien casados y tenemos una proyección de toda la vida".





"El invento es buenísimo. Me molestaría si fuera otra cosa, si te inventan otra cosa como la muerte de un familiar, pero esto no", cerró el actor.