Camila Velasco: "Ahora me entusiasman otra clase de desafíos"

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la morocha quien explicó en qué etapa de su vida se encuentra en la actualidad a sus 29 años y dedicada a su trabajo y al estudio.

"La carrera de ingeniería me fue llevando a alejarme un poco de los medios. Si bien sigo cada tanto en contacto no estoy tan expuesta como antes por cuestiones de tiempos y también por mi trabajo", explicó Cami.



"Soy especialista en energía y mi proyecto de vida es aportar mi conocimiento en dicha materia para devolverle a la sociedad lo que me dio, que es el poder estudiar en una universidad pública de tan altísimo nivel como lo es la UTN. Y por eso estoy agradecida".

"Quiero aportar mi contribución para mejorar el futuro energético y tecnológico del país. Por eso sigo vinculada a los medios pero desde otro lugar ahora", añadió al respecto.

Consultada sobre si volvería a hacer un desnudo en una revista como lo hizo antes, señaló: "Justamente el lunes recibí una nueva propuesta, pero mi respuesta fue que no. La realidad es que ahora me entusiasman otra clase de desafíos. Me apasiona la innovación y la posibilidad de ver cómo se revoluciona nuestra vida diaria con tantos avances tecnológicos en materia de electricidad".





Y señaló sobre sus conocimientos sobre la energía: "Estamos en la puerta de un cambio de paradigma en relación a la movilidad y cómo obtenemos la energía que necesitamos para vivir, que es esencial. Nosotros tenemos que lograr como país reducir la pobreza energética, tenemos todos los recursos para lograrlo y también para generar muchísimos puestos de trabajo".







"Con respecto a la desnudez no tengo nada en contra ahora, sólo es esto que te cuento, mi fascinación por otros temas", cerró Velasco.