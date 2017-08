Camila Salazar habló de "Fanny, la fan": "Me sorprendió que la levanten, pasó muy rápido"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com tuvo la oportunidad de dialogar con Camila Salazar, modelo y actriz que supo formar parte del elenco estable de "Fanny, la fan", la tira de Telefe protagonizada por Agustina Cherri y que el canal de las pelotitas decidió levantar a tan solo un mes de estar en el aire.





Esto dijo la hermana de Luli sobre el proyecto que no continúa en la pantalla abierta.





¿Cómo recibiste la noticia del levantamiento de "Fanny, la fan" y qué sensaciones te causó?

La noticia del levantamiento por un lado me sorprendió, porque si bien sabíamos que los números no estaban siendo los deseados por el canal, no esperaba que se dé tan rápido el suceso de levantarla. Cuando eso pasó, obviamente triste, porque bueno, eso implica el laburo de muchos ya que se acotan los capítulos, mismo que mucha gente que la veía pierda la posibilidad de verla porque no frecuentan la web. Pero bueno, es entendible que cada canal busca que el negocio sea rentable. Cuando uno invierte plata en algo, busca obtener ganacia, nadie invierte para perder. Desde el lado empresarial lo entiendo. Por supuesto que desde mi lado, del desconocimiento total, pienso miles de formas para haber evitado esta situación, que seguramente son poco viables porque sino ya se hubiesen hecho. Fue un producto jugado, del cual me encantó (y me encanta) ser parte, el cual considero que es muy bueno tanto en la producción como el guión, las actuaciones y la realización, pero al ser jugado y tal vez no tan popular no llegó a la mayoría del público. Parafraseando un poco a los dichos de Pablo Culell, cuando uno rompe los estándares de la ficción, la fórmula que siempre funciona e innova se arriesga a que el público no compre. Pero cuando compra, el beneficio es mucho mayor, por eso está bueno arriesgarse.

camila salazar 2.jpg

¿Pudiste hablar con Agustina Cherri en estos días? Ya que trascendió que le habría caído muy mal esta noticia al ser la cabeza del elenco.

No me crucé estos días con Agus, pero compartimos un grupo con todos los del elenco en el cual obviamente todos a pesar de la tristeza, le ponemos la mejor onda y energía. Lo mejor de todo es que tenemos la camiseta de fanny puesta. Estamos realmente todos contentos con el producto. Nos divertimos mucho viéndolo, creo que por ese motivo fue que tan grandes actores hayan aceptado ser parte de esto. Seguramente porque formamos parte de quienes consumen lo no tradicional. Es mentira lo que se dijo del ataque de crisis de Agus. Eso sí te lo puedo asegurar, no sé de dónde lo sacaron pero fue muy gracioso. Metieron ambulancias en el medio, un delirio.





La ficción estuvo apenas cuatro semanas al aire, ¿Telefe se apuró en tomar esa decisión?

Yo pensaba que sí, pero cuando me comentaron sobre cómo se maneja la pauta publicitaria y otras cosas, entendí un poco mas la decisión. Obviamente uno siempre se queda con la idea de "qué hubiese pasado si le daban un poco más de tiempo". Pero bueno, cada cual con su política y sus negocios. Se que Fanny era un producto muy caro para mantener con poca y baja pauta publicitaria.





¿Qué análisis hacés del momento que vive la industria nacional en cuanto a las ficciones?

Estoy a favor que se gestione una ley que regule la ficción porque es una realidad que hay poca. Me pareció muy correcta y acertada la idea de cobrar un impuesto a la ficción extranjera y que ese mismo se destine a la producción de ficción nacional, entre otras cosas que se hablaron.





¿Que pensás de las latas extranjeras que cada vez toman más protagonismo en la TV nacional?