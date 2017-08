Camila Cavallo, a días de haberse convertido en mamá y sin rastros de la panza

Camila Cavallo sorprendió tanto como levantó polémica luego de que la morocha compartiera en Instagram una foto junto a la pequeña Alma.

En la imagen subida a la red social, se la puede ver a la mujer de Mariano Martínez sosteniendo a la bebita, aunque el abdomen de Camila aparece chato, como si nunca hubiera estado embarazado. Por supuesto, la postal levantó polvareda y hubo quienes la criticaron.

"Enfocás más tu cuerpo que a la criatura. Parece que se desesperan por volver a tener el cuerpo esbelto, más que brindar dedicación a la criatura. Qué triste que pese más la imagen del cuerpo que otras cosas", escribió una usuaria.

Lejos de amedrentarse, Camila respondió impetuosa: "Triste tu comentario, poco constructivo y cero realista. Te aseguro que la dedicación y el amor es lo que más recibe esta beba de mí. Si me pesara más la imagen, no sería este el camino que hubiera elegido. Es tremendo cómo una persona por una fotografía se atreve a juzgar a alguien que no conoce y a mi rol de madre. Ojalá no te juzguen como juzgás. No te lo deseo".

Mirá la foto de la discordia!

Embed . Amanecer con ella ✨ Una publicación compartida de Camila Cavallo (@camilacavallo) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 4:59 PDT

Embed . 9 meses armando tu cuarto viendo fotos , sacando ideas, eligiendo cada detalle con mucho amor ... y hoy estás acá ! Que alegría Al fin juntas ! Una publicación compartida de Camila Cavallo (@camilacavallo) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 10:36 PDT

Embed . La magia de sentirte cada día ✨ #38weeks Una publicación compartida de Camila Cavallo (@camilacavallo) el 15 de Jun de 2017 a la(s) 9:43 PDT

Embed . Hermoso recuerdo con Alma ✨ Gracias !! Ph @loligortari Make up @juicymakeup Hair @gaston_juraga Stylist @bycamisosa @bisovi Y la locación soñada es @estudioscaracol Una publicación compartida de Camila Cavallo (@camilacavallo) el 28 de May de 2017 a la(s) 9:04 PDT