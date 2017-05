Calu Rivero reveló detalles de sus famosos ex novios

Entrevistada por Caras, la bellísima modelo y actriz, Calu Rivero, reveló algunos detalles sobre los recuerdos que graba de sus ex novios.

"Encuentros y desencuentros... Momentos en donde todo encajaba y otros en que ¡boom! Cada relación es única y guardo los mejores recuerdos. El Chino es una persona que querré siempre. Hace unos días estuve con su hermana Clari. Los quiero y extraño a los Darín”, arrancó a contar la morocha para la publicación.

Luego, continuó con Polito Pieres: “Con Polito, como con todos, atesoro algo bello que compartí. Con Emma, resignificamos nuestro gran amor. Estuvo en mi último cumpleaños. Me gusta darles un abrazo, como aquellos que tienen lazos que no se rompen y desearles lo mejor", contó sobe el polista.

Pero además de habar sobre ex parejas, Calu Calu también se refirió a las críticas que recibe en las redes sociales y los medios: "Cuando fui elegida para llevar la antorcha olímpica fue difícil. Me lo tomé muy personal, no comprendía cómo podía haber tanta maldad, tanto prejuicio por parte de gente que no me conoce o me conoce parcialmente. Antes sentía el daño en carne propia, ahora sé que es sólo a una imagen y no a mí. Mientras me agreden, se dañan ellos como personas, que es más grave”, expresó.

“Somos lo que hacemos. Intento con mis aciertos y errores expresarme, hacer y ser, con mi actuación, con mi conexión con la música y la moda; eso es lo que soy. Opto por no darles trascendencia, sus contenidos hablan por ellos... Si das amor, recibís amor, si ofrecés otra cosa, también vuelve", concluyó.